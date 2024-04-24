Эффектная блондинка: британская модель в синем купальнике продемонстрировала идеальную фигуру

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новую порцию горячих фотографий с отдыха.

Джессика Гейл/Instagram

На них эффектная блондинка появилась в синем купальнике с большими золотыми кольцами, который прекрасно подчеркнул ее стройную идеальную фигуру и соблазнительную грудь.

Джессика Гейл/Instagram

Джесс распустила волосы, сделала легкий макияж, белый маникюр и завершила аутфит золотыми украшениями.

Джессика Гейл/Instagram

Она сделала селфи в зеркале и позировала на летнем диване на пляже.

Джессика Гейл/Instagram

Напомним, ранее Джессика Гейл в розовом бикини с мультяшным принтом похвасталась сексуальными ягодицами.

Читайте также: