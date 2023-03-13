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Эффектная блондинка: Джиджи Хадид подчеркнула стройную фигуру красным платьем с обнаженными плечами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
318
Время на прочтение
1 мин
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Эффектная блондинка: Джиджи Хадид подчеркнула стройную фигуру красным платьем с обнаженными плечами

Джиджи Хадид / Фото: Associated Press

27-летняя модель пришла на пати в интересном наряде.

Послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз посетила Джиджи Хадид. Модель предстала в образе lady in red.

На Джи было оригинальное красное плиссированное платье Zac Posen, идеально подчеркнувшее ее стройную фигуру. Наряд имел рукава с драпировкой и обнаженные плечи, которые акцентировали внимание на хрупкости ключиц.

Джиджи Хадид / © Associated Press
Джиджи Хадид / Фото: Associated Press

Платье Хадид сочетала с красными туфлями. На шее у нее было серебряное колье, а в ушах – серьги-гвоздики.

Джиджи Хадид / © Associated Press
Джиджи Хадид / Фото: Associated Press

Платиновые волосы модель уложила в красивые локоны, сделала максимально естественный макияж с помадой и завершила лук французским маникюром.

Джиджи Хадид / © Associated Press
Джиджи Хадид / Фото: Associated Press
Джиджи Хадид / © Associated Press
Джиджи Хадид / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
318
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