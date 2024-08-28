Эффектная блондинка: Екатерина Бужинская изысканным платьем подчеркнула сексуальное декольте

Екатерина Бужинская продемонстрировала в Instagram новый эффектный образ.

В этот раз певица предстала в изысканном обжатом черном платье от украинского бренда Riksi. Наряды имели прозрачную юбку и откровенное декольте с блестящими акцентами, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальный пышный бюст.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина дополнила аутфит высоким хвостом, макияжем с красной помадой, алым маникюром, черными солнцезащитными очками, серьгами-кольцами с камнями, цепочкой с крестиком, браслетами и кольцами.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Бужинская выглядела стройно и роскошно.

Напомним, Екатерина Бужинская захватила красивым концертным образом в нарядах, состоявших из белого платья с прозрачной юбкой, расшитой стразами, и пышных рукавов-перчаток бирюзового оттенка с камнями.

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