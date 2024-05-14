Эффектная блондинка: Екатерина Бужинская в элегантном платье похвасталась сексуальным декольте

Певица порадовала подписчиков новым фото.
Екатерина Бужинская продемонстрировала в Instagram Stories новый эффектный образ.
Артистка предстала на фото в элегантном черном платье на тонких бретельках, с разрезом, вырезами на животе и пикантным декольте, подчеркнувшим ее сексуальный бюст.
Аутфит Екатерина дополнила красивой укладкой с локонами, макияжем с акцентом на красной помаде и красным маникюром. На шее у нее была золотая цепочка.
Напомним, Екатерина Бужинская в красивом платье-вышиванке и гуцульской згарде показала, как с детьми "билась" яйцами.
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