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Эффектная блондинка: Екатерина Бужинская в шоколадном топе продемонстрировала пышное и сексуальное декольте

Эффектная блондинка: Екатерина Бужинская в шоколадном топе продемонстрировала пышное и сексуальное декольте

Эффектная блондинка: Екатерина Бужинская в шоколадном топе продемонстрировала пышное и сексуальное декольте

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка похвасталась новым красивым луком.

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фото своего эффектного образа.

Перед объективом фотокамеры артистка предстала в кожаном костюме трендового шоколадного цвета. Наряд состоял из брюк и топа с откровенным декольте, которое отлично подчеркнуло пышный и сексуальный бюст Бужинской.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Аутфит Екатерина дополнила прической с локонами, макияжем с красной помадой, элегантным ожерельем и парными золотистыми браслетами.

Напомним, Екатерина Бужинская выпустила песню "Романсеро" на украинском.

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