Эффектная блондинка: Екатерина Бужинская в шоколадном топе продемонстрировала пышное и сексуальное декольте

Артистка похвасталась новым красивым луком.
Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фото своего эффектного образа.
Перед объективом фотокамеры артистка предстала в кожаном костюме трендового шоколадного цвета. Наряд состоял из брюк и топа с откровенным декольте, которое отлично подчеркнуло пышный и сексуальный бюст Бужинской.
Аутфит Екатерина дополнила прической с локонами, макияжем с красной помадой, элегантным ожерельем и парными золотистыми браслетами.
Напомним, Екатерина Бужинская выпустила песню "Романсеро" на украинском.
Читайте также:
- В голубо-желтом платье, перчатках и наряде с пайетками: эффектные образы Екатерины Бужинской на концерте в Киеве
- В цветочном платье с пикантным декольте: Екатерина Бужинская в элегантном образе получила награду
- Воздушная тревога – не помеха: Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан продолжили концерт в Кременчуге в бомбоубежище