Эффектная блондинка: Екатерина Бужинская очаровала красивым образом в полуразоренном платье

Артистка похвасталась новым образом total white.
Екатерина Бужинская продемонстрировала в Instagram новый эффектный аутфит. Певица предстала в белом полупрозрачном платье с американским проемом и серебряными блестками от украинского бренда Semenenko. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную и соблазнительную фигуру.
Образ Бужинска дополнила прической с локонами, макияжем с помадой ягодного оттенка и длинными серьгами.
"Я босиком к тебе иду во снах…", – подписала фото Екатерина.
Напомним, в день Конституции Украины Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан выступили с благотворительным концертом в Киеве.
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