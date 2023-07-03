Эффектная блондинка: Екатерина Бужинская очаровала красивым образом в полуразоренном платье

Екатерина Бужинская продемонстрировала в Instagram новый эффектный аутфит. Певица предстала в белом полупрозрачном платье с американским проемом и серебряными блестками от украинского бренда Semenenko. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную и соблазнительную фигуру.

Екатерина Бужинская/Фото Anna Dombrovska

Образ Бужинска дополнила прической с локонами, макияжем с помадой ягодного оттенка и длинными серьгами.

"Я босиком к тебе иду во снах…", – подписала фото Екатерина.

Напомним, в день Конституции Украины Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан выступили с благотворительным концертом в Киеве.

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