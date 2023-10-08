Эффектная блондинка: экс-модель Victoria's Secret в голубом кроп-топе сверкнула сосками

Джой Корриган любит носить минимум одежды, чтобы демонстрировать всем вокруг свою стройную и сексуальную фигуру.
Бывшая американская модель Victoria's Secret, Sports Illustrated и Playboy Playmate – Джой Корриган – попала в объектив папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу.
Красавица выбрала для своего выхода пикантный лук. На ней была белая мини-юбка от бренда Alo и белый жакет, который она спустила с одного плеча. Еще Джой надела синий кроп-топ, который просвечивался, и она сверкала перед фотографами сосками.
Свой образ Корриган дополнила серо-голубыми замшевыми сапогами-гармошками со стразами. На плече у нее висела белая стеганная сумка.
Модель распустила волосы, надела на лицо солнцезащитные очки в черепаховой оправе, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а шею – золотыми цепочками с подвеской.
Джой продемонстрировала не только стройную фигуру, но и накачанный пресс.
Напомним, ранее мы видели Джой Корриган в голубом ромпере с пикантным декольте, отлично подчеркнувшим идеальную фигуру.
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