ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

Эффектная блондинка: Ханна Уэддингем в платье с откровенным декольте и высоким разрезом позировала на церемонии

51-летняя актриса была одной из лауреаток почетной награды Power of Women, которую Variety присуждает влиятельным женщинам в сфере развлечений за их вклад в профессию и благотворительную деятельность.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Ханна Уэддингем

Ханна Уэддингем / © Getty Images

Ханна Уэддингем посетила церемонию Variety "Power of Women", которая состоялась в Лондоне.

Перед фотографами звезда появилась в смелом образе. На ней было черное длинное платье с блеском от Sophie Couture. Наряд имел халтер, американскую пройму, откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь, высокий разрез спереди на юбке и шлейф.

Ханна Уэддингем / © Getty Images

Ханна Уэддингем / © Getty Images

Аутфит Ханна дополнила черными босоножками. Она собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж с пышными ресницами, молочный маникюр и белый педикюр. Уэддингем украсила уши длинными черными серьгами Anabela Chan, а руки браслетами и кольцами с бриллиантами.

Напомним, Ханна Уэддингем надела на премию BAFTA красное платье приталенного силуэта от Pamella Roland, расшитое камнями, блестками и бисером.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie