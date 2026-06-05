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- Шоу-бизнес
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Эффектная блондинка: Ханна Уэддингем в платье с откровенным декольте и высоким разрезом позировала на церемонии
51-летняя актриса была одной из лауреаток почетной награды Power of Women, которую Variety присуждает влиятельным женщинам в сфере развлечений за их вклад в профессию и благотворительную деятельность.
Ханна Уэддингем посетила церемонию Variety "Power of Women", которая состоялась в Лондоне.
Перед фотографами звезда появилась в смелом образе. На ней было черное длинное платье с блеском от Sophie Couture. Наряд имел халтер, американскую пройму, откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь, высокий разрез спереди на юбке и шлейф.
Аутфит Ханна дополнила черными босоножками. Она собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж с пышными ресницами, молочный маникюр и белый педикюр. Уэддингем украсила уши длинными черными серьгами Anabela Chan, а руки браслетами и кольцами с бриллиантами.
Напомним, Ханна Уэддингем надела на премию BAFTA красное платье приталенного силуэта от Pamella Roland, расшитое камнями, блестками и бисером.