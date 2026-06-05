Эффектная блондинка: Ханна Уэддингем в платье с откровенным декольте и высоким разрезом позировала на церемонии

Ханна Уэддингем / © Getty Images

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Ханна Уэддингем посетила церемонию Variety "Power of Women", которая состоялась в Лондоне.

Перед фотографами звезда появилась в смелом образе. На ней было черное длинное платье с блеском от Sophie Couture. Наряд имел халтер, американскую пройму, откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь, высокий разрез спереди на юбке и шлейф.

Ханна Уэддингем / © Getty Images

Аутфит Ханна дополнила черными босоножками. Она собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж с пышными ресницами, молочный маникюр и белый педикюр. Уэддингем украсила уши длинными черными серьгами Anabela Chan, а руки браслетами и кольцами с бриллиантами.

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Напомним, Ханна Уэддингем надела на премию BAFTA красное платье приталенного силуэта от Pamella Roland, расшитое камнями, блестками и бисером.

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