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Эффектная блондинка: Хлое Кардашьян бежевым мини-платьем подчеркнула сексуальную фигуру

Эффектная блондинка: Хлое Кардашьян бежевым мини-платьем подчеркнула сексуальную фигуру

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2712
Время на прочтение
1 мин
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Эффектная блондинка: Хлое Кардашьян бежевым мини-платьем подчеркнула сексуальную фигуру

Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

38-летняя звезда реалити в монохромном луке похвасталась соблазнительными формами.

Хлое Кардашьян показала в Instagram эффектный аутфит. Блондинка надела бежевое ассиметричное мини-платье из органзы. Наряд прекрасно подчеркнул сексуальную фигуру и красивый загар звезды реалити. В этом луке Хлое также похвасталась стройными ногами.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Образ Кардашьян дополнила белокурыми локонами, насыщенным вечерним макияжем с пышными ресницами и помадой шоколадного оттенка. В ушах были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руке – массивное кольцо с камнями. Длинный острый красный маникюр завершил аутфит Хлое.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Напомним, ранее Хлое Кардашьян показала обольстительные формы в золотом купальнике с черными вставками.

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Дата публикации
Просмотры
2712
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