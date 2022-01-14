Эффектная блондинка: Хлое Кардашьян мини-платьем подчеркнула сексуальную фигуру

Звезда реалити продемонстрировала модную обновку.

Хлое Кардашьян похвасталась в Instagram сексуальным аутфитом. Красотка примерила светлое мини-платье, которое отлично подчеркнуло ее сексуальную фигуру.

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

Наряд звезда реалити дополнила стильными коричневыми сапогами. Волосы она распустила и сделала нежный мейкап.

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

"Счастливого четверга! Я забыла, что мы сделали эти фотографии несколько недель назад", - подписала снимки Хлое.

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

Лицо Кардашьян немного изменилось, и ее не сразу можно узнать. Интересно, это она воспользовалась услугами пластических хирургов или фотошопом?

Хлое любит короткие наряды. Ранее мы ее видели в красном мини-платье на одно плечо, поверх которого она надела длинный красный плащ. Роскошный лук звезды дополняли красные туфли-лодочки из крокодиловой кожи и красная маска.

Хлое Кардашьян и Скот Дисик / Getty Images

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