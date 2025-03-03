Эффектная блондинка: Кара Делевинь в новом образе появилась на оскаровской вечеринке

Модель и актриса Кара Делевинь посетила послеоскаровскую вечеринку журнала Vanity Fair в Лос-Анджелесе.
Как и многие знаменитости Кара прибыла на афтепати после 97-й церемонии "Оскар" и блистала перед камерами собравшихся фотографов.
Для выхода в свет Делевинь выбрала сером обтягивающее платье в пол без бретелек от Gap Studio с длинными рукавами, которые надевались отдельно. У наряда был небольшой шлейф и не было видно, какую обувь знаменитость подобрала к луку.
Кара дополнила аутфит бриллиантовым колье на шее, сделала красивый макияж глаз и нюдовой помадой подчеркнула губы. Также у нее на пальцах было много разных колец.
Напомним, мы также показывали вам пикантный наряд от Chanel, который выбрала для светского выхода актриса Лили-Роуз Депп.
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