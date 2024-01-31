Эффектная блондинка: модель черным мини-платьем подчеркнула сексуальную фигуру

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон – продемонстрировала фолловерам в Instagram сексуальную обновку. Она сделала селфи в своей гардеробной.

Блондинка примерила черное мини-платье, украшенное стразами, которое прекрасно подчеркнуло ее соблазнительную фигуру и стройные ноги.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

Меган сделала красивую укладку с локонами, насыщенный вечерний макияж и красный маникюр. Руки она украсила браслетами, часами и кольцами.

"Жизнь слишком коротка, чтобы не сиять", — подписала она фотографию.

Напомним, ранее Меган Бартон Хенсон показала пикантное селфи в ночной рубашке с кружевом.

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