Эффектная блондинка: модель из Саудовской Аравии розовым мини-платьем подчеркнула стройные ноги

30-летняя модель и инфлюэнсер из Саудовской Аравии Роз попала в объективы папарацци, когда шла на вечеринку Saks Fifth Avenue Kickoff, которая состоялась в рамках Нью-Йоркской недели моды.

У нее был эффектный гламурный образ. Блондинка была одета в розовое мини-платье с обнаженными плечами и разрезом на бедре. Наряд прекрасно подчеркнул сексуальную фигуру, стройные ноги и красивый загар Роз.

Аутфит она дополнила розовыми атласными босоножками на высоких шпильках и небольшой розовой сумочкой с золотой круглой ручкой.

Роз / Фото: Getty Images

Укладка боб-каре, макияж с акцентом на пышных ресницах и золотые украшения завершили роскошный лук манекенщицы.

Напомним, Роз родилась в 1992 году в городе Медина, выросла в Эр-Рияде, а ныне обитает в Лос-Анджелесе. Она официально стала первой моделью из Саудовской Аравии, которая добилась международного успеха, работая с многочисленными известными брендами, в частности Maybelline вместе с Джиджи Хадид. В 2019 году Роза снялась в рекламной кампании бельевого бренда Victoria's Secret для коллекции Pink.

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