Эффектная блондинка: модель Playboy в персиковом купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Канадская модель Playboy Хлоя Терае поделилась с фолловерами в Instagram снимками своего пикантного пляжного лука.

Хлоя Терае/Instagram

Хлоя Терае/Instagram

Хлоя позировала перед фотокамерами в красивом купальнике персикового оттенка с вырезами и соблазнительным декольте. Блондинка похвасталась стройной красивой фигурой.

Хлоя Терае/Instagram

Терае также продемонстрировала упругие ягодицы.

Хлоя Терае/Instagram

Хлоя сделала укладку с локонами, насыщенный макияж, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки – браслетами.

Хлоя Терае/Instagram

Хлоя Терае/Instagram

Напомним, свое 30-летие Хлоя Терае отпраздновала в откровенном наряде. На ней было розовое платье, состоявшее из боди и имитации юбки сзади и спереди.

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