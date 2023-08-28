Эффектная блондинка: модель Playboy в персиковом купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Хлоя Терае снялась в пикантной фотосессии.
Канадская модель Playboy Хлоя Терае поделилась с фолловерами в Instagram снимками своего пикантного пляжного лука.
Хлоя позировала перед фотокамерами в красивом купальнике персикового оттенка с вырезами и соблазнительным декольте. Блондинка похвасталась стройной красивой фигурой.
Терае также продемонстрировала упругие ягодицы.
Хлоя сделала укладку с локонами, насыщенный макияж, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки – браслетами.
Напомним, свое 30-летие Хлоя Терае отпраздновала в откровенном наряде. На ней было розовое платье, состоявшее из боди и имитации юбки сзади и спереди.
Читайте также:
- В миниатюрном бикини: модель Playboy соблазнительно похвасталась сексуальными ягодицами и пышным бюстом
- В кислотно-желтом жакете и мини-юбке: американская модель сверкнула стройными ногами в Лос-Анджелесе
- Вау, какая блондинка: британская модель в тигровом бикини похвасталась соблазнительными ягодицами