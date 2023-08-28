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Эффектная блондинка: модель Playboy в персиковом купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
555
Время на прочтение
1 мин
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Эффектная блондинка: модель Playboy в персиковом купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Хлоя Терае/Instagram

Хлоя Терае снялась в пикантной фотосессии.

Канадская модель Playboy Хлоя Терае поделилась с фолловерами в Instagram снимками своего пикантного пляжного лука.

Хлоя Терае/Instagram / ©
Хлоя Терае/Instagram
Хлоя Терае/Instagram / ©
Хлоя Терае/Instagram

Хлоя позировала перед фотокамерами в красивом купальнике персикового оттенка с вырезами и соблазнительным декольте. Блондинка похвасталась стройной красивой фигурой.

Хлоя Терае/Instagram / ©
Хлоя Терае/Instagram

Терае также продемонстрировала упругие ягодицы.

Хлоя Терае/Instagram / ©
Хлоя Терае/Instagram

Хлоя сделала укладку с локонами, насыщенный макияж, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки – браслетами.

Хлоя Терае/Instagram / ©
Хлоя Терае/Instagram
Хлоя Терае/Instagram / ©
Хлоя Терае/Instagram

Напомним, свое 30-летие Хлоя Терае отпраздновала в откровенном наряде. На ней было розовое платье, состоявшее из боди и имитации юбки сзади и спереди.

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Дата публикации
Просмотры
555
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