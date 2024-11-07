Эффектная блондинка: модель в белом купальнике похвасталась соблазнительным бюстом

Джессика Гейл скучает по отпуску в теплых краях.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – продолжает делиться с подписчиками в Instagram своими фото с отдыха.
В этот раз девушка предстала перед фотокамерой в стильном белом купальнике, в котором похвасталась пышным сексуальным декольте и стройной фигурой.
Гейл распустила волосы, сделала макияж с длинными ресницами и глянцевым блеском на губах, а также французский маникюр. На руках у нее были золотые браслеты и кольца.
Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл позировала в черном бикини с разноцветным цветочным принтом.
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