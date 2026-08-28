Эффектная блондинка: модель в "голом" платье и без бюстгальтера привлекла внимание на премьере

Кара Дель Торо / © Associated Press

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Кара Дель Торо посетила премьеру фильма Onslaught, которая состоялась в Лос-Анджелесе, и привлекла к себе внимание смелым аутфитом.

Красавица появилась там в «голом» черном кружевном платье без бретелек. Наряд имел приталенный силуэт, который повторял линии фигуры от структурированного лифа до бедер, а затем переходил в прямую юбку длиной до лодыжек.

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Кара Дель Торо / © Associated Press

Корсетный верх с темными чашками и вертикальными вставками, под которым не было бюстгальтера, подчеркнул декольте и талию Кары. Верхний край платья был украшен нежными кружевными фестонами.

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Особую пикантность наряду придала прозрачная ткань, сквозь которую частично просвечивало тело модели.

Платье Дель Торо дополнила черными прозрачными сетчатыми слингбэками на высоких каблуках.

Кара Дель Торо / © Associated Press

У Кари была красивая прическа с объемными локонами, макияж с бежево-коричневой помадой и перламутровый маникюр. Руки она украсила золотыми кольцами, а уши — элегантными серьгами.

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