- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 1 мин
Эффектная блондинка: модель в "голом" платье и без бюстгальтера привлекла внимание на премьере
Кара Дель Торо продемонстрировала на мероприятии пикантный total black, подчеркнувший ее стройную фигуру.
Кара Дель Торо посетила премьеру фильма Onslaught, которая состоялась в Лос-Анджелесе, и привлекла к себе внимание смелым аутфитом.
Красавица появилась там в «голом» черном кружевном платье без бретелек. Наряд имел приталенный силуэт, который повторял линии фигуры от структурированного лифа до бедер, а затем переходил в прямую юбку длиной до лодыжек.
Корсетный верх с темными чашками и вертикальными вставками, под которым не было бюстгальтера, подчеркнул декольте и талию Кары. Верхний край платья был украшен нежными кружевными фестонами.
Особую пикантность наряду придала прозрачная ткань, сквозь которую частично просвечивало тело модели.
Платье Дель Торо дополнила черными прозрачными сетчатыми слингбэками на высоких каблуках.
У Кари была красивая прическа с объемными локонами, макияж с бежево-коричневой помадой и перламутровый маникюр. Руки она украсила золотыми кольцами, а уши — элегантными серьгами.