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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Эффектная блондинка: модель в "голом" платье и без бюстгальтера привлекла внимание на премьере

Кара Дель Торо продемонстрировала на мероприятии пикантный total black, подчеркнувший ее стройную фигуру.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кара Дель Торо

Кара Дель Торо / © Associated Press

Кара Дель Торо посетила премьеру фильма Onslaught, которая состоялась в Лос-Анджелесе, и привлекла к себе внимание смелым аутфитом.

Красавица появилась там в «голом» черном кружевном платье без бретелек. Наряд имел приталенный силуэт, который повторял линии фигуры от структурированного лифа до бедер, а затем переходил в прямую юбку длиной до лодыжек.

Кара Дель Торо / © Associated Press

Кара Дель Торо / © Associated Press

Корсетный верх с темными чашками и вертикальными вставками, под которым не было бюстгальтера, подчеркнул декольте и талию Кары. Верхний край платья был украшен нежными кружевными фестонами.

Особую пикантность наряду придала прозрачная ткань, сквозь которую частично просвечивало тело модели.

Платье Дель Торо дополнила черными прозрачными сетчатыми слингбэками на высоких каблуках.

Кара Дель Торо / © Associated Press

Кара Дель Торо / © Associated Press

У Кари была красивая прическа с объемными локонами, макияж с бежево-коричневой помадой и перламутровый маникюр. Руки она украсила золотыми кольцами, а уши — элегантными серьгами.

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