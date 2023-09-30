Эффектная блондинка: модель в изумрудном белье соблазнительно похвасталась сексуальными ягодицами

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – выложила в Instagram пикантное видео.

На нем блондинка появилась в красивом кружевном белье изумрудного цвета. Чи с разных ракурсов соблазнительно продемонстрировала стройную фигуру.

А еще модель сверкнула сосками и похвасталась упругими сексуальными ягодицами. Ох и соблазнительница Арабелла.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи без бюстгальтера снялась в фотосессии.

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