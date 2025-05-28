Эффектная блондинка: модель в красном платье с пикантным V-образным декольте позировала в Монте-Карло

Лаура Селия

Реклама

Нидерландская модель Лаура Селия показала в Instagram снимки из своей поездки в Монако. Красавица прогулялась по улицам Монте-Карло, а также покаталась на яхте.

Там Селия покоряла всех своим эффектным образом. На ней было красное асимметричное платье с пикантным V-образным декольте, разрезом и металлической брошью на талии.

Лаура Селия

Аутфит манекенщица дополнила кремовыми туфлями, декорированными бусинами, с ремешками и на шпильках. У Лауры была укладка с прикорневым объемом и с локонами, макияж с черными стрелками и красной помадой и молочный маникюр. Уши она украсила большими серьгами-кольцами, а руки — браслетами.

Реклама

Лаура Селия

Напомним, Лаура Селия в сексуальном купальнике позагорала у бассейна.