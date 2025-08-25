ТСН в социальных сетях

Эффектная блондинка на отдыхе в Каннах: британская модель в красивом купальнике позировала на яхте

Джессика Гейл наслаждается отпуском на Лазурном побережье.

Автор публикации
Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — показала в Instagram, как проходит ее отдых на юге Франции — в Каннах.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Блондинка отправилась на морскую прогулку и устроила себе импровизированную фотосессию на яхте.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джесс позировала в красивом черном купальнике с лифом-бандо, который был украшен золотой брошью с жемчужиной. На плавках были золотые кольца.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель продемонстрировала стройную фигуру, соблазнительное декольте и красивый загар. Волосы она распустила, сделала насыщенный макияж, белый маникюр и завершила лук золотыми украшениями. Гейл выглядела роскошно.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — в желтом бикини, украшенном белым кружевом, похвасталась упругими ягодицами.

