Эффектная блондинка на отдыхе в Каннах: британская модель в красивом купальнике позировала на яхте

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — показала в Instagram, как проходит ее отдых на юге Франции — в Каннах.

Блондинка отправилась на морскую прогулку и устроила себе импровизированную фотосессию на яхте.

Джесс позировала в красивом черном купальнике с лифом-бандо, который был украшен золотой брошью с жемчужиной. На плавках были золотые кольца.

Модель продемонстрировала стройную фигуру, соблазнительное декольте и красивый загар. Волосы она распустила, сделала насыщенный макияж, белый маникюр и завершила лук золотыми украшениями. Гейл выглядела роскошно.

Напомним, сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — в желтом бикини, украшенном белым кружевом, похвасталась упругими ягодицами.