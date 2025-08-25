- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 187
- Время на прочтение
- 1 мин
Эффектная блондинка на отдыхе в Каннах: британская модель в красивом купальнике позировала на яхте
Джессика Гейл наслаждается отпуском на Лазурном побережье.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — показала в Instagram, как проходит ее отдых на юге Франции — в Каннах.
Блондинка отправилась на морскую прогулку и устроила себе импровизированную фотосессию на яхте.
Джесс позировала в красивом черном купальнике с лифом-бандо, который был украшен золотой брошью с жемчужиной. На плавках были золотые кольца.
Модель продемонстрировала стройную фигуру, соблазнительное декольте и красивый загар. Волосы она распустила, сделала насыщенный макияж, белый маникюр и завершила лук золотыми украшениями. Гейл выглядела роскошно.
Напомним, сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — в желтом бикини, украшенном белым кружевом, похвасталась упругими ягодицами.