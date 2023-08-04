Эффектная блондинка: Оля Полякова в розовом бикини похвасталась стройной и сексуальной фигурой

Певица сделала селфи в ванной и продемонстрировала результаты похудения.

Оля Полякова похвасталась результатами детокс-программы, которую проходит в клинике в Италии. Там певица придерживается диеты и делает разные процедуры.

"8 дней жесткой, но очень вкусной и полезной диеты, только вода, имеющая лечебный эффект, массажи, ванны из магния и соли сделали свое дело. Фотошоп не нужен!" – написала звезда.

На снимке артистка предстала в красивом розовом бикини, которое идеально подчеркнуло ее стройную и сексуальную фигуру. Оля продемонстрировала тонкую талию и плоский живот.

Оля Полякова / Фото: Instagram Оли Поляковой

Волосы она распустила и надела на лицо стильные солнцезащитные очки.

Напомним, Оля Полякова назвала сумму, которую пожертвовала детям-сиротам.

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