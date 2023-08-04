Эффектная блондинка: Оля Полякова в розовом бикини похвасталась стройной и сексуальной фигурой

Певица сделала селфи в ванной и продемонстрировала результаты похудения.
Оля Полякова похвасталась результатами детокс-программы, которую проходит в клинике в Италии. Там певица придерживается диеты и делает разные процедуры.
"8 дней жесткой, но очень вкусной и полезной диеты, только вода, имеющая лечебный эффект, массажи, ванны из магния и соли сделали свое дело. Фотошоп не нужен!" – написала звезда.
На снимке артистка предстала в красивом розовом бикини, которое идеально подчеркнуло ее стройную и сексуальную фигуру. Оля продемонстрировала тонкую талию и плоский живот.
Волосы она распустила и надела на лицо стильные солнцезащитные очки.
Напомним, Оля Полякова назвала сумму, которую пожертвовала детям-сиротам.
Читайте также:
- В блестящем боди и с мечом в руках: Оля Полякова возглавила украинскую колонну прайда в Лондоне
- Пели, обнимались и фотографировались: Оля Полякова посетила украинских детей-сирот в Турции
- Платье с разрезом, плащ с колосьями и золотая корона: роскошные образы Оли Поляковой на благотворительном концерте в Киеве