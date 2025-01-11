Эффектная блондинка: победительница "Холостяка-13" в розовом мини-платье и мюлях с перьями позировала в ванне

Инна Белень в образе куклы Барби снялась в фотосесте.

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень опубликовала в Instagram снимки из новой пикантной фотосессии.

Девушка соблазнительно позировала в ванне, демонстрируя сексуальную фигуру. На ней было розовое мини-платье на тонких бретельках и розовые мюли с перьями и золотыми шпильками.

Инна Белень/Instagram Инны Белень

Аутфит красавица дополнила прической с локонами, макияжем с блестящими тенями и черными стрелками, французским маникюром и жемчужным ожерельем на шее.

Инна Белень/Instagram Инны Белень

Инна Белень/Instagram Инны Белень

Напомним, Инна Белень в интервью рассказала, сколько зарабатывает и какую имеет недвижимость.

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