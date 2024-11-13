Эффектная блондинка: порноактриса-трансгендер в романтичном платье с рюшами похвасталась пышным бюстом

Бритни Кейд любит соблазнять фолловеров своими пикантными снимками.
Американская порноактриса-трансгендер Бритни Кейд опубликовала в Instagram фото своего нового сексуального образа.
Блондинка одела романтическое мини-платье цвета айвори с рюшами, кружевом и лентой-бантом в зоне декольте. Бритни похвасталась пышным и соблазнительным бюстом.
Аутфит Кейд дополнила красивой укладкой с локонами, макияжем с нежно-розовыми тенями, черными стрелками и длинными накладными ресницами. Шею она украсила жемчужным ожерельем с подвеской-логотипом в виде Chanel, а на запястье был золотой браслет с бриллиантами.
Напомним, Бритни Кейд повеселилась на вечеринке в синей мини-юбке с рюшами и синем лифе-бандо с кольцом.
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