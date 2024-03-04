Эффектная блондинка: Сидни Суини черным мини-платьем подчеркнула стройные ноги

26-летняя актриса в красивом образе total black вышла в свет.

Звезда романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть" Сидни Суини попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Актриса выглядела эффектно.

На Сидни было черное мини-платье с прозрачными рукавами и зоной декольте, украшенной на черной кайме золотой фурнитурой. Короткий наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги блондинки.

Лук Суини дополнила черными капроновыми колготами и черными туфлями с золотыми застежками и на шпильках. В руке она несла черную сумку с золотой фурнитурой.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Актриса сделала аккуратную укладку с локонами, макияж с нежно-розовой помадой и молочный маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а на руке – кольцо.

Напомним, ранее Сидни Суини появилась в Нью-Йорке в футболке со своим лицом – это мерч к фильму "Проклятая дева", в котором она сыграла.

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