Эффектная блондинка: Сидни Суини в красном платье с откровенным декольте сияла на премии

Сидни Суини посетила церемонию награждения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса появилась в эффектном виде. Она надела вечернее красное платье макси от бренда Mônot с американской проймой, откровенным декольте и разрезом.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру и сексуальный бюст звезды.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Аутфит Суини дополнила красными босоножками на шпильках. Она сделала красивую укладку, макияж с акцентом на глазах, уши украсила бриллиантовыми серьгами, а руку – кольцом с камнями.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Напомним, Сидни Суини на премьеру фильма "Люблю тебя ненавидеть" пришла в прозрачном платье со смелым декольте от бренда Givenchy.

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