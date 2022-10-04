Эффектная блондинка: Талия Сторм красным платьем подчеркнула сексуальную фигуру и стройные ноги

23-летняя певица во всем красном пришла на пати.
Талия Сторм посетила вечеринку Benn v Eubank в Лондоне. Там она предстала в образе lady in red.
На красавице было асимметричное мини-платье с блестящим верхом и кожаной юбкой. Наряд идеально подчеркнул сексуальную фигуру и стройные ноги артистки.
Лук Сторм дополнила красными ботильонами на черной платформе и с красными каблуками.
Талия сделала прическу с локонами и макияж с акцентом на глазах. Уши певица украсила элегантными длинными серьгами с камнями, шею подвеской с ее именем на цепочке, а руки – браслетами. В руке она держала сумку Gucci.
Напомним, на премьере приквела "Игры престолов" – сериала "Дом Дракона" Сторм предстала в черном обтягивающем платье, состоявшем из длинной юбки, полосок на груди и животе.
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