Эффектная блондинка: Талия Сторм подчеркнула стройную фигуру красным платьем

24-летняя британская певица в красивом образе посетила мероприятие в Лондоне.
Талия Сторм посетила вечеринку по случаю предстоящего боя Энтони Джошуа против Джермейна Франклина в Лондоне.
Для мероприятия звезда выбрала красное платье с американской проймой, которая прекрасно подчеркнула ее стройную фигуру.
Аутфит она дополнила черными лакированными туфлями-лодочками и сумкой Gucci.
Волосы Талия собрала в элегантную прическу, в макияже сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом, а ногти она накрасила красным лаком. Руки Сторм украсила браслетами и кольцами.
Напомним, Талия Сторм на премьере шестой части культовой хоррор-франшизы "Крик" сверкнула пупком в черном мини-платье без бретелек и со шнуровками по бокам и центру туловища.
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