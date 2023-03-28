Эффектная блондинка: Талия Сторм подчеркнула стройную фигуру красным платьем

24-летняя британская певица в красивом образе посетила мероприятие в Лондоне.

Талия Сторм посетила вечеринку по случаю предстоящего боя Энтони Джошуа против Джермейна Франклина в Лондоне.

Для мероприятия звезда выбрала красное платье с американской проймой, которая прекрасно подчеркнула ее стройную фигуру.

Аутфит она дополнила черными лакированными туфлями-лодочками и сумкой Gucci.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Волосы Талия собрала в элегантную прическу, в макияже сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом, а ногти она накрасила красным лаком. Руки Сторм украсила браслетами и кольцами.

Напомним, Талия Сторм на премьере шестой части культовой хоррор-франшизы "Крик" сверкнула пупком в черном мини-платье без бретелек и со шнуровками по бокам и центру туловища.

Читайте также: