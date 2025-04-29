- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 1 мин
Эффектная блондинка: телеведущая в красном платье с V-образным декольте сияла на мероприятии
Мегин Келли в красном наряде вышла на красную дорожку.
Американская журналистка и телеведущая Мегин Келли посетила гала-вечер Time100, посвященный самым влиятельным людям мира. Мероприятие прошло в Линкольн-центре в Нью-Йорке.
На красной дорожке женщина появилась в эффектном образе. На ней было элегантное красное платье макси без рукавов и с V-образным вырезом. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.
Аутфит Келли дополнила серебряными босоножками, украшенными камнями, и серебряным клатчем с камнями. Телеведущая уложила свои платиновые волосы в локоны и сделала макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были серьги-кольца с камнями, а на руке браслет с камнями.