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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
49
Время на прочтение
1 мин

Эффектная блондинка: телеведущая в красном платье с V-образным декольте сияла на мероприятии

Мегин Келли в красном наряде вышла на красную дорожку.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мегин Келли

Мегин Келли / © Associated Press

Американская журналистка и телеведущая Мегин Келли посетила гала-вечер Time100, посвященный самым влиятельным людям мира. Мероприятие прошло в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

На красной дорожке женщина появилась в эффектном образе. На ней было элегантное красное платье макси без рукавов и с V-образным вырезом. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

/ © Associated Press

© Associated Press

Аутфит Келли дополнила серебряными босоножками, украшенными камнями, и серебряным клатчем с камнями. Телеведущая уложила свои платиновые волосы в локоны и сделала макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были серьги-кольца с камнями, а на руке браслет с камнями.

/ © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
49
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