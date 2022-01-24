Эффектная блондинка: транс-звезда Никита Драгун розовым мини-платьем подчеркнула стройные ноги

25-летняя Никита Драгун в коротком наряде сходила на вечеринку.

Американский трансгендер, YouTube-блогер и визажист Никита Драгун попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда шла на вечеринку в один из местных клубов.

Выглядела Никита, как всегда, эффектно. На ней было розовое мини-платье, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру и ноги. Наряд имел небольшой косой вырез в зоне декольте.

Никита Драгун / Getty Images

Платье трансгендер дополнила пластиковыми туфлями и небольшой розовой сумочкой на цепочке.

Волосы Драгун собрала в пучок, выпустив прядь спереди, она сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила уши широкими серьгами-кольцами. Длинный нежно-розовый маникюр завершил аутфит красотки.

В прошлый раз Никиту мы видели в короткое платье с откровенной зоной декольте, поверх которого она надела черный полушубок из эко-меха.

Никита Драгун / Getty Images

Читайте также: