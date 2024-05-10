Эффектная блондинка в розовом: Пэрис Хилтон примерила гламурный наряд от украинского бренда

Пэрис Хилтон снялась в рекламной кампании одного из напитков и показала несколько снимков на своей странице в Instagram.

Перед объективом фотокамеры Дэвида Лашапеля светская львица предстала в любимом образе куклы Барби. Позировала она в розовой гримерной перед зеркалом.

Пэрис Хилтон/David Lachapelle

На ней был розовый прозрачный халат с перьями и розовый сет со стразами от украинского бренда Gasanova, состоявший из лифа-топа и мини-юбки с полосками по бокам.

Пэрис Хилтон/David Lachapelle

Аутфит Хилтон дополнила атласными туфлями на шпильках, высоким хвостом, ярким макияжем с черными стрелками и пышными накладными ресницами, а также розовыми серьгами.

Пэрис Хилтон/David Lachapelle

"Пэрис Хилтон уже в третий раз выбирает @gasanova.brand! На этот раз это розовый сет в стиле настоящей Барби!" – написала дизайнер в Instagram.

Напомним, Пэрис Хилтон в ярко-розовом мини со стразами сходила на вечеринку в честь выхода своей новой косметики.

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