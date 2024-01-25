Эффектная блондинка: звезда фильма ужасов "Крик" в платье с сексуальным декольте пришла на фэшн-шоу

Самара Уивинг в красивом наряде посетила Неделю моды в Париже.

Австралийская актриса и звезда фильма ужасов "Крик" – Самара Уивинг – появилась на показе Модного дома Valentino, состоявшемся в рамках Парижской недели моды.

Блондинка предстала в черном платье макси с откровенным и сексуальным декольте, украшенным пайетками и бисером. Наряд хорошо облегал ее стройную фигуру.

Самара Вивинг / Фото: Getty Images

Аутфит Самара дополнила черными туфлями со стразами и чорной накидкой с кружевом. Актриса сделала красивую прическу с локонами, в макияже сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом, уши украсила элегантными бриллиантовыми серьгами, а руки – кольцами. Красный маникюр завершил лук Уивинг.

Самара Уивинг / Фото: Getty Images

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