Эффектная блондинка: звезда фильма ужасов "Крик" в платье с сексуальным декольте пришла на фэшн-шоу

Самара Уивинг в красивом наряде посетила Неделю моды в Париже.
Австралийская актриса и звезда фильма ужасов "Крик" – Самара Уивинг – появилась на показе Модного дома Valentino, состоявшемся в рамках Парижской недели моды.
Блондинка предстала в черном платье макси с откровенным и сексуальным декольте, украшенным пайетками и бисером. Наряд хорошо облегал ее стройную фигуру.
Аутфит Самара дополнила черными туфлями со стразами и чорной накидкой с кружевом. Актриса сделала красивую прическу с локонами, в макияже сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом, уши украсила элегантными бриллиантовыми серьгами, а руки – кольцами. Красный маникюр завершил лук Уивинг.
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