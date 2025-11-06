ТСН в социальных сетях

Эффектная блондинка: звезда реалити карамельным мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Эмма Эрнан любит носить короткие наряды, в которых она выглядит великолепно.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эмма Эрнан

Эмма Эрнан / © Getty Images

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset — Эмма Эрнан — попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе.

Блондинка была одета в карамельное облегающее мини, которое состояло из корсетного топа с халтером и асимметричной юбки с драпировкой, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Эмма Эрнан / © Getty Images

Эмма Эрнан / © Getty Images

Лук Эмма дополнила светлыми босоножками на шпильках и светло-бежевой стеганой сумкой. У нее была объемная укладка с локонами, нежный макияж и французский маникюр. На лицо она надела массивные солнцезащитные очки, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а на руке был золотой браслет.

Напомним, ранее Эмма Эрнан вышла в свет в черном мини-платье А-силуэта с белым подолом и белыми бретельками.

