Эффектная блондинка: звезда реалити карамельным мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Эмма Эрнан / © Getty Images

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset — Эмма Эрнан — попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе.

Блондинка была одета в карамельное облегающее мини, которое состояло из корсетного топа с халтером и асимметричной юбки с драпировкой, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Эмма Эрнан / © Getty Images

Лук Эмма дополнила светлыми босоножками на шпильках и светло-бежевой стеганой сумкой. У нее была объемная укладка с локонами, нежный макияж и французский маникюр. На лицо она надела массивные солнцезащитные очки, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а на руке был золотой браслет.

Напомним, ранее Эмма Эрнан вышла в свет в черном мини-платье А-силуэта с белым подолом и белыми бретельками.