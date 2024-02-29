Эффектная блондинка: звезда реалити мини-платьем подчеркнула стройные ноги

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала звезда американского реалити-шоу Selling Sunset Эмма Эрнан.

Блондинка, как всегда, выглядела эффектно. На ней было белое мини-платье с драпировкой на тонких бретельках, отлично подчеркнувшее ее подтянутое тело и стройные ноги.

Свой лук Эмма дополнила стильными фиолетовыми очками, розовой сумочкой и белыми босоножками-гладиаторами на шпильках.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Эрнан собрала волосы сверху, выпустив спереди пряди, украсила шею серебряной цепочкой с кулоном-сердцем, уши – серебряными серьгами-кольцами, а руки – металлическим браслетом и кольцами. Красный маникюр и педикюр завершили аутфит звезды.

Напомним, в прошлый раз Эмма Эрнан вышла на прогулку в сером наряде из денима, состоявшего из корсета и мини-юбки.

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