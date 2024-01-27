Эффектная блондинка: звезда реалити в бикини с пайетками продемонстрировала идеальную фигуру

Эмма Эрнан примерила новый гламурный купальник во время отпуска.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – опубликовала в Instagram пикантный снимок с отдыха на Багамских островах.

Эмма позировала на берегу океана в гламурном голубом бикини с пайетками на завязках. Блондинка похвасталась стройной фигурой, сексуальным бюстом и длинными ногами.

Эмма Эрнан

Эрнан собрала волосы в высокий пучок, надела на лицо черные очки, уши прикисала серьгами-кольцами и завершила лук красным маникюром.

Напомним, ранее Эмма Эрнан принимала солнечные ванны на пляже в розовом купальнике с пайетками.

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