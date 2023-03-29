Эффектная блондинка: звезда реалити в голубом наряде сверкнула сосками и стройными ногами

Эмма Эрнан вышла на прогулку в пикантном монохромном луке.

Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

Красавица выглядела прекрасно и довольно пикантно. Она одела голубой костюм, состоявший из топа с обнаженными плечами и длинными рукавами и короткой юбки. Длина мини идеально подчеркнула стройные ноги Эммы.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Под топ красавица решила не одевать бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Эрнан надела светло-голубые босоножки и дополнила образ голубой сумочкой.

Эмма сделала укладку с локонами, макияж с розовой помадой и розовый маникюр. На лицо она надела прямоугольные очки, а на палец – кольцо с большим бриллиантом, а в ушах были длинные серьги с логотипом Chanel.

Напомним, другая участница реалити-шоу Selling Sunset — Челси Лазкани — вышла в свет в розовом ансамбле с черной каймой, украшенном камнями. Костюм состоял из бра и мини-юбки.

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