Эффектная блондинка: звезда реалити в красном платье сияла на гала-вечере в Беверли-Хиллз

Эмма Эрнан / © Getty Images

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset — Эмма Эрнан — посетила гала-вечер фонда Giving A Smile, который состоялся в Беверли-Хиллз.

На красную дорожку блондинка вышла в красном платье макси без рукавов и с разрезом сзади. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Эмма Эрнан / © Getty Images

Аутфит Эмма дополнила бежевыми босоножками на высоких платформах и каблуках.

У нее была красивая объемная прическа с локонами, насыщенный макияж с блестящими тенями, пышными ресницами и красной помадой, а также французский маникюр. Эрнан украсила уши бриллиантовыми серьгами-кольцами, а руки — браслетами и кольцами с бриллиантами.

