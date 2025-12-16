- Дата публикации
Эффектная блондинка: звезда реалити в красном платье сияла на гала-вечере в Беверли-Хиллз
Эмма Эрнан в образе lady in red посетила мероприятие в Калифорнии.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset — Эмма Эрнан — посетила гала-вечер фонда Giving A Smile, который состоялся в Беверли-Хиллз.
На красную дорожку блондинка вышла в красном платье макси без рукавов и с разрезом сзади. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.
Аутфит Эмма дополнила бежевыми босоножками на высоких платформах и каблуках.
У нее была красивая объемная прическа с локонами, насыщенный макияж с блестящими тенями, пышными ресницами и красной помадой, а также французский маникюр. Эрнан украсила уши бриллиантовыми серьгами-кольцами, а руки — браслетами и кольцами с бриллиантами.
