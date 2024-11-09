Эффектная блондинка: звезда реалити в мини-юбке продемонстрировала плоский живот и стройные ноги

Папарацци подловили Эмму Эрнан в соблазнительном луке.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци в Западном Голливуде, когда шла в кафе.
Девушка, как всегда, выглядела эффектно. Она была одета в белый кроп-топ с длинными рукавами и серую мини-юбку из денима. Обута красавица была в высокие сапоги с монограммой бренда Fendi.
В этом луке Эрнан продемонстрировала подтянутую фигуру, плоский живот и стройные ноги.
Эмма сделала высокий хвост, накрутив его в локоны, макияж с пышными длинными ресницами и помадой ягодного оттенка и молочный маникюр. Уши она украсила серебряными серьгами-кольцами, а на плече у нее висела бежевая сумка на серебряных цепочках.
Напомним, ранее Эмма Эрнан позировала на шезлонге в стильном разноцветном бикини из ткани "жатка".
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