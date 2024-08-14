Эффектная блондинка: звезда реалити в пастельном бикини похвасталась стройной фигурой

Эмма Эрнан обожает радовать фолловеров своими снимками в купальниках.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – опубликовала в Instagram фотографии из недавнего отдыха. Позировала она на и у шезлонга.
На них блондинка появилась в стильном бикини с принтом в пастельных цветах. Девушка продемонстрировала стройную фигуру и сексуальный бюст.
Эмма собрала волосы в высокий хвост, выпустив спереди пряди, надела на лицо массивные солнцезащитные очки, уши украсила серьгами-кольцами. В руке она держала бокал с охлаждающим коктейлем.
Напомним, в прошлый раз Эмма Эрнан снялась в фотосессии в роскошном белом бикини с белыми рюшами на лифе и цветочными украшениями и в прозрачных мюлях на шпильках.
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