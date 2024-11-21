Эффектная блондинка: звезда реалити в платье с пайетками и высоким разрезом сияла на премьере "Гладиатора"

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – стала гостьей премьерного показа фильма "Гладиатор II" в Лос-Анджелесе.

Для такого события она выбрала вечернее платье шоколадного оттенка, полностью расшитое пайетками. Наряд имел обнаженные плечи, пикантное декольте, узел на одной стороне талии и высокий разрез, позволивший ей продемонстрировать стройные ноги.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Аутфит Эмма дополнила белыми босоножками на шпильках от бренда Saint Laurent. Она сделала красивую прическу с локонами, макияж с блеском коричневого оттенка, уши украсила массивными золотыми серьгами, а руки – браслетом и кольцом.

На ивенте побывала также ее подруга – звезда реалити Кришелл Стаус, позировавшая в сексуальном красном наряде с драпировкой от бренда Do Long, состоявшего из лифа, одного рукава и юбки со шлейфом.

О фильме:

Это эпическая сага о власти, мести и интригах, события которой происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди. Теперь он вынужден войти в Колизей после того, как его дом был разрушен императорами-тиранами, теперь управляющими Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его народу былую славу.

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