Эффектная блондинка: звезда реалити в ярком бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Эмма Эрнан порадовала подписчиков снимком в разноцветном купальнике.
Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан опубликовала в Instagram новое пикантное фото с отдыха.
Перед фотокамерой блондинка предстала в ярком купальнике на завязках. Эмма похвасталась упругими сексуальными ягодицами и длинными стройными ногами.
Волосы Эрнан уложила в локоны и сделала макияж с акцентом на глазах. Она выглядит великолепно.
Напомним, в прошлый раз Эмма Эрнан продемонстрировала фигуру в миниатюрном белом бикини.
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