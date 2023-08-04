Эффектная блондинка: звезда реалити в ярком бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан опубликовала в Instagram новое пикантное фото с отдыха.

Перед фотокамерой блондинка предстала в ярком купальнике на завязках. Эмма похвасталась упругими сексуальными ягодицами и длинными стройными ногами.

Эмма Эрнан/Instagram

Волосы Эрнан уложила в локоны и сделала макияж с акцентом на глазах. Она выглядит великолепно.

Напомним, в прошлый раз Эмма Эрнан продемонстрировала фигуру в миниатюрном белом бикини.

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