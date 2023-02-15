Эффектная брюнетка: Карли Клосс в розовом костюме и блузке с вырезом появилась на улицах Нью-Йорка.

30-летняя модель и экс-ангел Victoria's Secret продемонстрировала стильный лук от Carolina Herrera.

Карли Клосс попала в объективы папарацци, когда шла в студию CBS в Нью-Йорке, чтобы рассказать о своем лагере компьютерной кодировки — Kode with Klossy.

Модель выглядела эффектно в ярком наряде. На ней был розовый костюм от бренда Carolina Herrera, состоявший из жакета и прямых укороченных брюк, и блузка такого же цвета с пикантным вырезом в зоне декольте.

Карли Клос / Фото: Getty Images

Клосс сделала аккуратную укладку с локонами и нежный макияж с черными стрелками.

Напомним, Карли Клос любит монохромные аутфиты. Она посетила показ Christian Dior в Париже во всем красном.

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