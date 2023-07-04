Эффектная брюнетка: Ким Кардашьян в голубом бикини похвасталась сексуальной фигурой

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram красивые фотографии с отдыха на пляже. Звезда реалити позировала в голубом купальнике на завязках от собственного бренда SKIMS.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Кардашьян продемонстрировала свою сексуальную фигуру: пышную грудь, тонкую талию и широкие бедра.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

"Просто напоминание", — написала под фото Ким, добавив смайл в виде бриллианта.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, Ким Кардашьян в кожаном белье и все обмазанные маслом снялась в провокационной промокампании новой коллекции собственного бренда SKIMS.

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