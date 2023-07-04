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Эффектная брюнетка: Ким Кардашьян в голубом бикини похвасталась сексуальной фигурой

Эффектная брюнетка: Ким Кардашьян в голубом бикини похвасталась сексуальной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
583
Время на прочтение
1 мин
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Эффектная брюнетка: Ким Кардашьян в голубом бикини похвасталась сексуальной фигурой

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

42-летняя звезда реалити продемонстрировала отличную физическую форму.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram красивые фотографии с отдыха на пляже. Звезда реалити позировала в голубом купальнике на завязках от собственного бренда SKIMS.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Кардашьян продемонстрировала свою сексуальную фигуру: пышную грудь, тонкую талию и широкие бедра.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

"Просто напоминание", — написала под фото Ким, добавив смайл в виде бриллианта.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, Ким Кардашьян в кожаном белье и все обмазанные маслом снялась в провокационной промокампании новой коллекции собственного бренда SKIMS.

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Дата публикации
Просмотры
583
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