Эффектная брюнетка: Ким Кардашьян в голубом бикини похвасталась сексуальной фигурой

42-летняя звезда реалити продемонстрировала отличную физическую форму.
Ким Кардашьян опубликовала в Instagram красивые фотографии с отдыха на пляже. Звезда реалити позировала в голубом купальнике на завязках от собственного бренда SKIMS.
Кардашьян продемонстрировала свою сексуальную фигуру: пышную грудь, тонкую талию и широкие бедра.
"Просто напоминание", — написала под фото Ким, добавив смайл в виде бриллианта.
Напомним, Ким Кардашьян в кожаном белье и все обмазанные маслом снялась в провокационной промокампании новой коллекции собственного бренда SKIMS.
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