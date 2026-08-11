Эффектная Дженнифер Лопес позировала в шелковом нижнем белье

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

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57-летняя певица, актриса, продюсер и бизнесвумен — Дженнифер Лопес — поделилась в своем Instagram серией фото, на которых она позировала в смелом образе.

Звезда примерила молочный комплект шелкового белья, который дополнила белыми слингбэками в черный горох, белой маленькой сумкой и вязаной косынкой и солнцезащитными очками.

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Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

«Сезон Львов продолжается», — подписала снимки Дженнифер, имея в виду свой знак Зодиака.

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Поклонники певицы не смогли не оценить ее отличную физическую форму и накачанный пресс. В комментариях под фото они написали ей много комплиментов.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Ранее, напомним, Дженнифер Лопес в компании своих детей-близнецов отдохнула в Италии.

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