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- Шоу-бизнес
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Эффектная Дженнифер Лопес позировала в шелковом нижнем белье
Звезда продемонстрировала отличную физическую форму.
57-летняя певица, актриса, продюсер и бизнесвумен — Дженнифер Лопес — поделилась в своем Instagram серией фото, на которых она позировала в смелом образе.
Звезда примерила молочный комплект шелкового белья, который дополнила белыми слингбэками в черный горох, белой маленькой сумкой и вязаной косынкой и солнцезащитными очками.
«Сезон Львов продолжается», — подписала снимки Дженнифер, имея в виду свой знак Зодиака.
Поклонники певицы не смогли не оценить ее отличную физическую форму и накачанный пресс. В комментариях под фото они написали ей много комплиментов.
Ранее, напомним, Дженнифер Лопес в компании своих детей-близнецов отдохнула в Италии.