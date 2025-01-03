Эффектная Дженнифер Лопес сверкнула фигурой в бикини

Как и многие другие звезды, певица отдыхает сейчас на популярном горнолыжном курорте.

55-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен – Дженнифер Лопес – сейчас находится в Аспене, где отдыхает на новогодних каникулах с дочкой, сестрой и племянницей. Она уже не раз попадала там в объективы папарацци, которые охотятся за снимками знаменитостей.

В своем Instagram она решила порадовать фолловеров пикантными фото. Джен позировала в черном бикини с вставками из камней, которое дополнила ковбойской шляпой и меховыми сапогами-унтами.

https://www.instagram.com/jlo/

Выглядит Лопес впечатляюще.

https://www.instagram.com/jlo/

Ранее, напомним, Дженнифер Лопес сфотографировали на прогулке в Аспене. Она попала в объективы папарацци, когда отправилась за покупками. Интересно, что певица так же дополнила свой лук шляпой с пером.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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