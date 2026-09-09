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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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283
Время на прочтение
1 мин

Эффектная Дженнифер Лопес в купальнике отметила День труда

Традиционно в первый понедельник сентября в США отмечается День труда. Праздник посвящен достижениям американских работников и их вкладу в развитие страны.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

57-летняя певица, актриса, продюсер и бизнесвумен — Дженнифер Лопес — показала в Instagram, как провела этот День, выпавший в этом году на 7 сентября.

Для расслабленного дня у бассейна или на пляже Лопес выбрала слитный купальник с глубоким декольте. Пестрый принт на нем сочетал сразу несколько рисунков — зебру, змеиную кожу и леопардовый узор, а по линии декольте и на талии наряд был украшен сверкающими стразами.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Образ звезда дополнила шелковой накидкой в тон, крупными золотыми украшениями и безупречным макияжем. На снимках Лопес позирует, нежась на солнце, и демонстрирует подтянутую фигуру.

«С Днем труда всех!» — написала она под фото.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Точное место, где сейчас отдыхает, она раскрывать не стала.

Последние месяцы для Лопес были насыщенными. Этим летом она путешествовала по Италии вместе со своими 18-летними близнецами Максом и Эммой, а теперь, судя по новым кадрам, решила завершить сезон спокойным пляжным отдыхом.

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