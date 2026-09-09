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- Шоу-бизнес
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Эффектная Дженнифер Лопес в купальнике отметила День труда
Традиционно в первый понедельник сентября в США отмечается День труда. Праздник посвящен достижениям американских работников и их вкладу в развитие страны.
57-летняя певица, актриса, продюсер и бизнесвумен — Дженнифер Лопес — показала в Instagram, как провела этот День, выпавший в этом году на 7 сентября.
Для расслабленного дня у бассейна или на пляже Лопес выбрала слитный купальник с глубоким декольте. Пестрый принт на нем сочетал сразу несколько рисунков — зебру, змеиную кожу и леопардовый узор, а по линии декольте и на талии наряд был украшен сверкающими стразами.
Образ звезда дополнила шелковой накидкой в тон, крупными золотыми украшениями и безупречным макияжем. На снимках Лопес позирует, нежась на солнце, и демонстрирует подтянутую фигуру.
«С Днем труда всех!» — написала она под фото.
Точное место, где сейчас отдыхает, она раскрывать не стала.
Последние месяцы для Лопес были насыщенными. Этим летом она путешествовала по Италии вместе со своими 18-летними близнецами Максом и Эммой, а теперь, судя по новым кадрам, решила завершить сезон спокойным пляжным отдыхом.