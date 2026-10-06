Эффектная Джессика Альба в брюках-палаццо пришла на модный показ

Джессика Альба / © Getty Images

Реклама

45-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», посетила показ женской коллекции Zimmermann сезона весна-лето 2027 года, который состоялся в рамках Парижской недели моды. Для выхода в свет актриса выбрала красивый образ в светлых оттенках, дополнив его аксессуарами в контрастном цвете.

Джессика Альба / © Getty Images

Альба появилась перед фотографами в костюме молочного оттенка, состоящем из жилета, жакета и брюк-палаццо. Актриса дополнила наряд коричневыми босоножками, солнцезащитными очками в черепаховой оправе и бордовой кожаной сумкой, которую держала под мышкой. Светлые волосы она оставила распущенными, уложив их мягкими волнами, а в макияже сделала ставку на естественность.

Реклама

Появление Джессики стало частью звездной программы Парижской недели моды. Она сидела на показе в первом ряду рядом с актрисами Наоми Уоттс и Умой Турман.

Реклама

Новости партнеров