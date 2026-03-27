Эффектная Энн Хэтэуэй в кожаном корсете и с красной помадой снялась для глянца

Энн Хэтэуэй в Harper's Bazaar

43-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй стала главной звездой нового выпуска американской редакции журнала Harper’s Bazaar. На обложке глянца она появилась в дерзком образе: в кожаной куртке Saint Laurent, с распущенными волосами и красной помадой на губах.

В интервью журналу актриса затронула важные темы — амбиции, отношение к возрасту, неудачи на публике и постоянный поиск собственного пути в профессии и жизни. Она призналась, что за внешним успехом стоит огромная работа над собой и готовность принимать сложные моменты.

Так, во время съемок «Дьявол носит Prada 2» одной из сцен Хэтэуэй упала со ступенек после того, как сломался каблук. «Я понимала, что падаю, понимала, что меня фотографируют, и также понимала, что у многих членов съемочной группы сердце замерло в груди, поэтому мне нужно было быстро подняться, чтобы убедиться, что со мной все в порядке», — вспоминает актриса.

Говоря о своей карьере, Энн отметила, что с юности понимала: успех не приходит сам по себе, даже если у тебя есть определенные стартовые возможности. «Думаю, я с юных лет понимала, что, хотя мне во многом очень повезло и я выросла в определенных привилегиях, мне не достанется какая-то прекрасная жизнь просто так. Поэтому я никогда не хочу останавливаться на достигнутом и чувствовать, что могла бы работать усерднее. Если я знаю, что усердно работаю, я могу жить так, как живу», — сказала Энн.

Также актриса затронула тему возраста, признавшись, что ее взгляды на жизнь со временем сильно изменились. «Мне кажется, что очень часто в разговорах о старении предполагается, что первый этап жизни — самый счастливый и насыщенный, и я не обязательно так считаю. Я не ожидала, что в 40 лет смогу выйти на новый уровень», — призналась Хэтэуэй.

