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Эффектная Ева Лонгория в честь своего 50-летия примерила откровенные образы

Эффектная Ева Лонгория в честь своего 50-летия примерила откровенные образы

instagram.com/evalongoria

Актриса опубликовала в свой день рождения смелые фото.

15 марта актриса, продюсер и бизнесвумен – Ева Лонгория – праздновала свой день рождения. Ей исполнилось 50 лет. В честь этого она поделилась в своем Instagram серией фотографий, на которых позировала в достаточно смелых образах.

instagram.com/evalongoria / ©
instagram.com/evalongoria

Ева надела белую удлиненную рубашку на голое тело, пикантно расстегнув несколько верхних пуговиц и сделав акцент на пышном декольте.

instagram.com/evalongoria / ©
instagram.com/evalongoria

Также Лонгория примерила кружевное кимоно, под которое также не надела нижнего белья.

instagram.com/evalongoria / ©
instagram.com/evalongoria

Волосы актрисы были распущены, а на ее лице визажисты сделали фирменный макияж с персиковыми румянами.

instagram.com/evalongoria / ©
instagram.com/evalongoria

Ранее, напомним, Ева Лонгория провела мастер-класс на фестивале вина и еды в Майами. На ивенте актриса появилась в пастельном наряде с цветочным принтом от австралийского бренда Camilla and Marc, состоявшем из боди с тонкими бретельками и пикантным декольте и юбки макси.

Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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