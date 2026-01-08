Эффектная Хейли Бибер позировала в кружевном белье и чулках

Хейли Бибер

29-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode, жена Джастина Бибера — Хейли Бибер — стала звездой промокампании новой коллекции нижнего белья и одежды для дома Victoria’s Secret, приуроченной к самому романтичному празднику — Дню святого Валентина.

Девушка примерила нежный кружевной комплект с цветочными аппликациями, который дополнила чулками в тон. Ее волосы были распущены и уложены в легкие локоны, а на лице визажисты сделали ей естественный макияж.

Хейли показала и несколько снимков с бэкстейджа — она позировала в красном полупрозрачном комплекте и красном кардигане.

Также Бибер примерила шелковую пижаму с мини-шортами, розовый боди и эффектный черный комплект с вышитыми цветами.

Ранее, напомним, свою коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина представил бренд Savage x Fenty, основательницей которого является певица Рианна. Она сама и снялась в промокампании.