Эффектная Хейли Бибер сверкнула ягодицами в нижнем белье

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

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29-летняя американская модель и основательница Rhode — Хейли Бибер — дебютировала в промокампании Skims, основательницей которого является Ким Кардашьян.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Для новой съемки Хейли примерила несколько комплектов из свежей хлопковой коллекции марки. На минималистичных кадрах основной акцент сделан на естественности, комфорте и подтянутой фигуре модели, которую подчеркивают лаконичные базовые комплекты белья.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Автором фотографий выступил известный фэшн-фотограф Мерт Алас, неоднократно работавший с крупнейшими модными брендами и мировыми звездами.

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«У Хейли есть уникальная способность придавать изысканность даже самым простым вещам, — отметила Ким Кардашьян. — Ее стиль выглядит естественным и непринужденным, поэтому она идеально подошла для того, чтобы представить нашу новую коллекцию повседневного хлопкового белья».

Ранее, напомним, Хейли Бибер снялась для Victoria’s Secret.

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