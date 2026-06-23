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- Шоу-бизнес
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Эффектная Хейли Бибер сверкнула ягодицами в нижнем белье
Звезда стала звездой рекламы бренда Ким Кардашьян.
29-летняя американская модель и основательница Rhode — Хейли Бибер — дебютировала в промокампании Skims, основательницей которого является Ким Кардашьян.
Для новой съемки Хейли примерила несколько комплектов из свежей хлопковой коллекции марки. На минималистичных кадрах основной акцент сделан на естественности, комфорте и подтянутой фигуре модели, которую подчеркивают лаконичные базовые комплекты белья.
Автором фотографий выступил известный фэшн-фотограф Мерт Алас, неоднократно работавший с крупнейшими модными брендами и мировыми звездами.
«У Хейли есть уникальная способность придавать изысканность даже самым простым вещам, — отметила Ким Кардашьян. — Ее стиль выглядит естественным и непринужденным, поэтому она идеально подошла для того, чтобы представить нашу новую коллекцию повседневного хлопкового белья».
Ранее, напомним, Хейли Бибер снялась для Victoria’s Secret.