Эффектная Изабель Гулар устроила фотосессию в бассейне и засветила упругие ягодицы

Модель любит в съемках делать акцент на своей спортивной фигуре.
39-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – сейчас находится в своей родной Бразилии, но и там без дела не сидит. Девушка сходила в бассейн в Сан-Паулу и устроила там фотосессию.
Бразильянка позировала черном слитном купальнике, который эффектно подчеркивал ее подкачанную спортивную фигуру. Свой образ Изабель дополнила черными солнцезащитными очками и вьетнамками Maison Margiela.
Автором фотографий стал Lucas Mennezes – он часто сотрудничает с моделью и делает ей отличные кадры.
Напомним, ранее красивая Изабель Гулар в крошечном бикини поплавала в Эгейском море. Она в компании своего бойфренда - 33-летнего немецкого футболиста Кевина Траппа - отдыхала в Греции, откуда показывала красочные фото.
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