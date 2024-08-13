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Эффектная Изабель Гулар устроила фотосессию в бассейне и засветила упругие ягодицы

Эффектная Изабель Гулар устроила фотосессию в бассейне и засветила упругие ягодицы

Фото: Instagram Изабель Гулар

Модель любит в съемках делать акцент на своей спортивной фигуре.

39-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – сейчас находится в своей родной Бразилии, но и там без дела не сидит. Девушка сходила в бассейн в Сан-Паулу и устроила там фотосессию.

© Instagram Изабель Гулар
Фото: Instagram Изабель Гулар

Бразильянка позировала черном слитном купальнике, который эффектно подчеркивал ее подкачанную спортивную фигуру. Свой образ Изабель дополнила черными солнцезащитными очками и вьетнамками Maison Margiela.

© Instagram Изабель Гулар
Фото: Instagram Изабель Гулар
© Instagram Изабель Гулар
Фото: Instagram Изабель Гулар
© Instagram Изабель Гулар
Фото: Instagram Изабель Гулар

Автором фотографий стал Lucas Mennezes – он часто сотрудничает с моделью и делает ей отличные кадры.

© Instagram Изабель Гулар
Фото: Instagram Изабель Гулар

Напомним, ранее красивая Изабель Гулар в крошечном бикини поплавала в Эгейском море. Она в компании своего бойфренда - 33-летнего немецкого футболиста Кевина Траппа - отдыхала в Греции, откуда показывала красочные фото.

© Instagram Изабель Гулар
Фото: Instagram Изабель Гулар

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